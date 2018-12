Beker van België handbal (v) – Sint-Truiden te sterk voor Bocholt

Sint-Truiden, Hasselt, Eynatten en Wezet hebben zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van de Beker van België vrouwenhandbal Sint-Truiden had aan competitieleider Bocholt een taaie klant. Een gelijkopgaande eerste helft resulteerde in een 6-6 ruststand. In de tweede helft nam Sint-Truiden meteen het initiatief en sloot het af met 19-15 winst. Ook Hasselt kon in de eerste helft tegen Waasmunster niet het verschil maken (16-15). Dat deed het wel in de tweede (32-22). De tweedeklassers Uilenspiegel en Merksem moesten het in hun kwartfinales afleggen tegen respectievelijk Wezet (18-29) en Eynatten (21-32).

De loting voor de halve finales vindt op 27 december plaats.

bron: Belga