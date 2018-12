Begroting VS – Trump hoopt dat “shutdown” niet lang zal duren

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdagavond te hopen dat de “shutdown”, waarbij een aantal Amerikaanse overheidsdiensten vanaf 6 uur Belgische tijd gesloten worden omdat er geen akkoord werd gevonden over de begroting, niet te lang gesloten zullen blijven. De president plaatste een videoboodschap op Twitter. Daarin legt hij vooral de schuld bij de Democraten. “We zullen een shutdown hebben, daar is niets aan te doen, want we hebben de stemmen van de Democraten nodig”, aldus de president. “Jullie kunnen dit een Democratische shutdown noemen”, hoewel hij eerder deze week nog verklaarde de schuld op zich te willen nemen.

Dat er geen compromis over de begroting kon worden gevonden in het Amerikaanse Congres, is vooral te wijten aan de eis van Trump om 5 miljard dollar te voorzien voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De president zegt in de video dat die muur moet voorkomen dat er criminelen de grens oversteken.

Het is niet de eerste keer dat er Amerikaanse overheidsdiensten moeten worden gesloten door een gebrek aan akkoord over de begroting. De jongste “shutdown” dateert van januari 2018 en was de eerste onder het presidentschap van Trump. Die duurde toen drie dagen.

Ook in oktober 2013 was er een shutdown, maar die crisis duurde zestien dagen. Het record dateert van 1995-1996, toen bepaalde overheidsdiensten 21 dagen aan een stuk gesloten bleven. Omdat Trump voet bij stuk lijkt te houden over zijn “grensmuur”, zou het deze keer opnieuw lang kunnen aanslepen vooraleer een akkoord wordt gevonden.

De belangrijkste overheidsdiensten die nu getroffen worden, zijn die van Binnenlandse Veiligheid, Justitie, Handel, Transport, Huisvesting en de Schatkist. Ook de nationale parken, waaronder de wereldberoemde Grand Canyon, zijn getroffen, maar bij de vorige shutdown waren ze wel nog toegankelijk voor het publiek. Toen bleven enkel heel wat diensten (winkels, toiletten, restaurants,…) gesloten. Ook het Vrijheidsbeeld zou getroffen zijn. Grote musea zoals het Smithsonian in Washington lieten al weten open te blijven tot 1 januari.

Naar schatting 800.000 Amerikaanse ambtenaren zitten als gevolg van de shutdown thuis zonder loon. Zo’n 380.000 zouden technisch werkloos zijn, zoals het personeel van de NASA en van de belastingdiensten. Zo’n 420.000 ambtenaren die onmisbaar zijn zoals de drugs- en grenspolitie, FBI-agenten of cipiers, zouden wel aan het werk moeten maar niet betaald worden.

Bron: Belga