Amerikaanse “shutdown” overmijdelijk nadat Congres zaterdag opnieuw bijeenkomt

Het Amerikaanse Congres is er vrijdagavond niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting voor volgend jaar, waardoor een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten vanaf middernacht lokale tijd (6 uur Belgische tijd, red.) geen financiering meer heeft en dus geconfronteerd wordt met een sluiting of “shutdown”. De zitting van het Huis van Afgevaardigden werd verdaagd naar zaterdag. Om de shutdown te vermijden moesten de twee kamers van het Congres én het Witte Huis het eens geraken over de begroting voor volgend jaar. Maar de eis van de Amerikaanse president Donald Trump om 5 miljard dollar vrij te maken voor de bouw van een grensmuur met Mexico, maakte de besprekingen erg moeilijk. De Democraten lagen dwars.

Vanaf middernacht (6 uur Belgische tijd) zullen heel wat federale overheidsdiensten gesloten blijven en duizenden ambtenaren verplicht thuis zitten, zonder loon.

Bron: Belga