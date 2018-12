“When it rains, it pours”: plafond H&M-winkel stort naar beneden

H&M-winkels zijn in Belgische winkelstraten even frequent voorkomend als vis in water. Je loopt er niet allemaal het gevaar een shirt te kopen die werd gefabriceerd in een Bangladese ‘sweatshop’, maar blijkbaar kan je ook het plafond op je hoofd krijgen.

Dat gebeurde alvast in de H&M-winkel in New York aan het iconische Times Square. Naar verluidt had iemand het toilet verstopt, waarop hij/zij met de moed der wanhoop toch had blijven doorspoelen.







Werknemers van het bewuste H&M-filiaal confirmeerden later ook aan TMZ dat een sanitair probleem aan de oorzaak lag van het incident. Eerst lekte water naar beneden uit de pijpen, waarna de vloer het gewicht niet meer kon dragen.

Snel opgelost

Het probleem zou nu van de baan zijn en de schade opgekuist. Amerikaanse shoppers zullen dus nog naar de H&M kunnen gaan voor al hun goedkope winterpyjamas en kerstsokken.