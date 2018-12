VIDEO. Miley Cyrus geeft eigen draai aan ‘Santa Baby’

De originele versie van ‘Santa Baby’ door Eartha Kitt is niet bepaald wat je noemt feministisch. Ze vraagt de kerstman om een jacht, cheques, een ring… Miley Cyrus vond het hoog tijd om de lyrics wat aan te passen. Anno 2018 kan een vrouw voor zichzelf zorgen.

De Amerikaanse zangeres was te gast in de show van Jimmy Fallon en besloot een eigen draai te geven aan ‘Santa Baby’. In plaats van cadeautjes vraagt ze om een een gelijk loon voor mannen en vrouwen. Een knipoog naar #MeToo kon niet ontbreken. “Ik zou het leuk vinden als mannen op het werk niet meer aan mijn kont zitten”, aldus Miley in haar eigen ‘Santa Baby’. We zijn het helemaal met haar eens – al zijn cadeautjes van tijd tot tijd toch ook niet mis.