Hoe jouw oude relatie je huidige beïnvloedt

Er is niets mis met een beetje nostalgie van tijd tot tijd. Maar soms kan het verleden je leven negatief beïnvloeden. Soms proberen we tevergeefs het verleden recht te zetten door ons gedrag van destijds te herhalen, met de nodige flaters van dien. Maak jij je schuldig aan de volgende vijf dingen? Hoog tijd om jezelf eens grondig te analyseren.

1. Je valt altijd voor dezelfde types

Vooral sterk empathische mensen hebben hier last van. “Waren je ouders narcistisch, hadden ze een alcoholprobleem, waren ze afwezig? Dan zoek je waarschijnlijk dezelfde eigenschappen in je lief. Je wil de fouten in het verleden rechtzetten door hen te ‘repareren'”, aldus psychiater Judith Orloff aan Business Insider. Helaas lukt dat vaker niet dan wel, dus blijf je achteraf zitten met verdriet.

2. Gebrek aan vertrouwen







Als je in het verleden bedrogen werd, is het moeilijk om je vertrouwen in mensen te herstellen. Ook al gaat het om iemand helemaal anders. Je hebt de neiging om je partner te controleren en bent soms op het randje van paranoïde. Communicatie en vertrouwen zijn twee essentiële eigenschappen van een relatie – als een van beide ontbreekt, zorgt dat op termijn voor problemen. Een gebrek aan vertrouwen in de ander betekent vaak dat je zelfvertrouwen laag is, dus kijk ook eens naar jezelf.

3. Bindingsangst

Hoewel bindingsangst ook andere oorzaken kan hebben, betekent het vaak dat je in het verleden gekwetst werd door een geliefde. Uiteraard doet dat pijn en probeer je te vermijden dat zoiets opnieuw gebeurt. Bindingsangst verbergt in veel gevallen een onderliggende verlatingsangst. Dat kan resulteren in twee dingen: ofwel duw je mensen constant van je weg voordat ze belangrijk worden, ofwel vraag je steeds opnieuw om bevestiging. Probeer in gedachten te houden dat elke relatie anders is en dat je nieuwe partner waarschijnlijk het beste met je voor heeft.

4. Je hebt geen respect voor jezelf

Als je vorige relatie op de een of andere manier ‘ongelijk’ was, dan kan dat uitmonden in een gebrek aan zelfrespect. Zeker als je lange tijd met hem of haar samen was. Je ex heeft je waarschijnlijk onterecht een schuldgevoel weten aan te praten. Je begint slecht te denken over jezelf en het lijkt alsof die beschuldigingen terecht zijn. Maar denk eens goed na: is het uiteindelijk niet de stem van je ex die je in gedachten afspeelt? Net zoals elke mening is ook die van je ex subjectief, dus er is geen reden om hier achteraf nog waarde aan te hechten. Zeker niet als dat betekent dat jij je slecht gaat voelen.

5. Je veracht dingen die je ooit gelukkig maakten

Elke relatie kent routines en betekenisvolle momenten. Na afloop kan je sommige dingen zo hard gaan verbinden aan die stukgelopen relatie dat je ze begint te vermijden. Net na een breuk is dat doodnormaal, maar na een tijdje zou dat moeten overgaan. Kan je niet meer naar je lievelingsartiest luisteren omdat het je te hard aan je ex doet denken? Gooi je de helft van je kleding weg omdat er – goede of slechte – herinneringen aan vastzitten? Dan heb je je breuk waarschijnlijk nog niet verwerkt.