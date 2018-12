Wout van Aert kijkt op teampresentatie Jumbo-Visma vooruit naar 2019

Wout van Aert tekende present op de teampresentatie van Jumbo-Visma, het Nederlandse WorldTour-team waar de wereldkampioen veldrijden vanaf 1 maart 2019 bij zal aansluiten. Van Aert, die pas dinsdag zijn contract tekende, toonde zich erg positief over zijn integratie in het team en de manier van werken binnen de ploeg. “Ik ben honderd procent zeker dat ik hier een betere renner ga worden”, liet hij optekenen. “Het voelt als een hele opluchting hier te zijn”, opende Van Aert met een knipoog na de hele heisa die ontstond nadat hij in september zijn contract bij Veranda’s Willems-Crelan verbrak. “Het is mooi dat ik deze week ook al meteen kon aansluiten bij het team, op trainingskamp. Het voelde als een eerste schooldag, maar ik ben heel goed opgenomen in het team. Ik voel me al meteen thuis in deze leuke en positieve groep. Ik was deze week het meest verbaasd over de professionele werking van de ploeg. Ze werken enorm gedetailleerd op heel wat vlakken. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik ben honderd procent zeker dat ik hier een betere renner zal worden. Ik moet namelijk nog veel stappen zetten.”

Het grote doel van Van Aert worden opnieuw de voorjaarsklassiekers. Vorig seizoen was hij in zijn eerste voorjaar meteen goed voor ereplaatsen in de Strade Bianche (derde), Gent-Wevelgem (tiende), de Ronde van Vlaanderen (negende) en Parijs-Roubaix (dertiende). Met een sterk team achter zich wil hij komend seizoen nog beter doen. “Ik heb nog maar één keer de klassiekers gereden, maar het was me meteen duidelijk dat je best met zoveel mogelijk renners van het team in de finale zit”, aldus Van Aert. “Jumbo heeft een sterk klassiek team in de breedte, dus dat zit wel goed.”







Naast Van Aert telt Jumbo-Visma volgend seizoen nog drie landgenoten. Floris De Tier en Maarten Wynants beginnen aan hun respectievelijk derde en negende seizoen in Nederlandse loondienst. Laurens De Plus maakte in het tussenseizoen de overstap van Quick-Step.

Bron: Belga