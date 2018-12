Waterlek Sint-Pieters-Leeuw: gemeentelijk rampenplan nog steeds van kracht

In Sint-Pieters-Leeuw is het gemeentelijke rampenplan nog steeds van kracht, zo meldt het gemeentebestuur. Het rampenplan werd afgelopen nacht rond 02.00 uur in werking gesteld, nadat een groot waterlek was ontstaan in de Fazantenlaan. Dat lek veroorzaakte een enorme krater van maar liefst 15 op 15 meter, en een dertigtal huizen en kelders liepen onder water. “De krater die ontstond door de breuk, is nog niet stabiel”, meldt het gemeentebestuur. “Na het leegpompen van de krater stelde de brandweer vast dat de krater ongeveer 5 meter diep is. De Civiele Bescherming, de gemeentelijke technische diensten en aannemers van Farys stellen op dit moment alles in het werk om de krater stabiel te krijgen.”

Daarvoor wordt onder meer grind aangevoerd. Voor de bewoners van de getroffen woningen opende de gemeente opvang in het centrum LDC Meander. Afgelopen nacht moest al één gezin geëvacueerd worden en in de loop van vrijdagvoormiddag gebeurde hetzelfde met de bewoners van vier andere woningen.







“Op dit moment worden vijftien mensen opgevangen in het onthaalcentrum LDC Meander, waar zowel psychosociale hulp als een warme maaltijd wordt aangeboden”, aldus nog het gemeentebestuur. “We voelen mee met de slachtoffers en vragen hen om foto’s te nemen en een verslag te maken van de schade in de woning. In de loop van de namiddag komt een deskundige van AXA verzekeringen ter plaatse om de schade op te meten. Alle slachtoffers zullen informatie krijgen over de te doorlopen procedure.”

bron: Belga