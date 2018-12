“Voor 95 procent verderzetting van De Wever I”

Ook de uiterst linkse PVDA heeft na het raadplegen van het ontwerp-bestuursakkoord van N-VA, sp.a en Open Vld in Antwerpen felle kritiek. De partij spreekt van “de grote verblinding” in plaats van “de grote verbinding” en vindt het “voor 95 procent een verderzetting van De Wever I”. CD&V-lijsttrekker Kris Peeters, als huidige coalitiepartner nu naar de oppositie verwezen, vindt het akkoord dan weer “te vaag en te weinig ambitieus”. Peeters stelt op Twitter dat het akkoord “geen antwoord voor een wereldstad op mensenmaat” is, verwijzend naar de slogan waarmee zijn eigen partij naar de verkiezingen trok. “Met dit bestuursakkoord zorg je er niet voor dat de stad een thuis wordt voor iedereen”, vindt hij. Peeters meent tot slot dat verkeersveiligheid te weinig aandacht krijgt in de tekst.

PVDA is nog een pak vernietigender over De Wever II. “Bij mij heerst plaatsvervangende schaamte te zien hoe weinig de socialisten hebben binnengehaald”, zegt Antwerps lijsttrekker en partijvoorzitter Peter Mertens. “Er is geen trendbreuk rond armoedebestrijding, paaitaksen van projectontwikkelaars, commercialisering van het Zorgbedrijf, de afbouw van het stadspersoneel en de dienstverlening.”







Mertens vindt verder dat de federale campagne van N-VA over het Marrakeshpact een invloed had moeten hebben op de onderhandelingen in Antwerpen. “Dezelfde partij die federaal een ongeziene haatcampagne opzet, beweert in Antwerpen een ‘verbindende’ partij te zijn”, zegt hij. “Hoe schizofreen is dat? Dat uitgerekend de sp.a meewerkt aan de normalisering van het N-VA-discours is voor heel velen hard slikken. Echte socialisten zijn welkom bij de PVDA, om samen een stem te geven aan wie het nodig heeft, en een vuist te vormen tegen het rechtse beleid.”

bron: Belga