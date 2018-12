VN-Veiligheidsraad zendt waarnemers naar Jemen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft unaniem beslist om burgerlijke waarnemers te sturen naar Jemen. Zij moeten waken over de veiligheid in de strategisch belangrijke havenstad Hodeida en toezicht houden op de evacuatie van de strijdende partijen in de stad. Vorige week kwam het na onderhandelingen in Zweden tot een wapenstilstand tussen de internationaal erkende regering van Jemen en de sjiitische Houthi-rebellen. De eerste krijgt steun van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie, terwijl de rebellen gesteund worden door Iran.

In Jemen woedt al enkele jaren een burgeroorlog en die leidde tot één van de ergste humanitaire rampen van het moment. Volgens een recent rapport van Oxfam worden tienduizenden Jemenitische gezinnen die door de oorlog hun woonplaats moesten ontvluchten, getroffen door hongersnood, gebrek aan degelijk onderdak en onvoldoende brandstof. Voorts bereiden zij zich nu voor op een harde winter.







In de bergstreken van Jemen daalt de temperatuur in de winter regelmatig onder nul. Bovendien kunnen hevige stortregens tot overstromingen leiden. In die gebieden bivakkeren heel wat van de 530.000 vluchtelingen in geïmproviseerde schuilplaatsen zonder bescherming tegen het onweer. Meer dan 20.000 mensen moeten overwinteren in een gebied waar hongersnood heerst.

Bron: Belga