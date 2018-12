VN-mensenrechtencommissaris diep bezorgd over aanpak ngo’s in Nicaragua

VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet maakt zich grote zorgen over de acties van de Nicaraguaanse regering tegen mensenrechtenorganisaties. Er zijn praktisch geen onafhankelijke mensenrechtenorganisaties meer in het Midden-Amerikaanse land, zei Bachelet vrijdag in een communiqué. Het gevaar bestaat dat het maatschappelijk middenveld wordt uitgesloten, klinkt het. De regering van de autoritaire president Daniel Ortega had aan het begin van de week twee werkgroepen van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (CIDH) het land uitgezet. De werkgroepen van de CIDH waren in juni na een overeenkomst met de regering van Ortega in het land toegelaten om daar vredesgesprekken te steunen en schendingen van de mensenrechten te documenteren. In het Midden-Amerikaanse land is het sinds april erg onrustig. Ortega had toen met een geplande sociale hervorming veel protest uitgelokt. Hoewel hij de hervorming introk, bleven de protesten duren en eiste de bevolking zijn ontslag. Politieagenten en gezagsgetrouwe knokploegen pakten de demonstranten hard aan. Sinds het begin van de crisis zijn volgens mensenrechtengroepen meer dan 500 mensen om het leven gekomen, vooral onder de burgerbevolking.

bron: Belga