Vlaamse regering benoemt Mia Doornaert tot VFL-voorzitter

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz barones Mia Doornaert officieel benoemd tot voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Daarmee komt een einde aan een veelbesproken benoemingsprocedure. Het mandaat van Doornaert loopt van januari 2019 tot 31 augustus 2022. Het Vlaams letterenfonds, dat de Vlaamse literatuur zichtbaarheid moet geven in binnen- en buitenland, kwam in juli – ongewild – in het oog van een mediastorm te staan toen de Vlaamse regering columniste en voormalig journaliste Mia Doornaert voordroeg als nieuwe voorzitter.

Er ontstond niet alleen een polemiek over de figuur van Doornaert, er was ook kritiek op de procedure. Zo zou de benoeming van Doornaert niet volgens de regels zijn verlopen omdat ze niet was voorgedragen door de raad van bestuur zelf. Om de gemoederen te sussen, kwam er een voorlopig dagelijks bestuur en werd Doornaert aangeduid als voorlopig voorzitter.







Intussen werd de raad van bestuur aangevuld met vier onafhankelijke bestuurders en vorige week werd Doornaert vanuit die vernieuwde raad van bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter. De Vlaamse regering heeft haar nu officieel benoemd als nieuwe voorzitter.

bron: Belga