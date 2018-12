Vanaf 2019 standaard 60 euro voor tussenkomst van 112-ambulance

Wie vanaf 2019 de tussenkomst van een 112-ambulance nodig heeft, zal standaard een factuur van 60 euro krijgen. Nu zijn er vaak sterke verschillen in de ambulancekosten voor de patiënt. Met een vereenvoudigd factuursysteem maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block een einde aan die verschillen. “Vandaag weet je als patiënt op voorhand niet wat een rit met een ambulance je zal kosten. Je kan zelfs een veel hogere factuur krijgen dan je buurman, en dat is niet normaal. Daar maken we nu een einde aan: als patiënt krijg je straks steeds dezelfde factuur en betaal je bovendien gemiddeld minder dan nu het geval is”, legt minister De Block uit.

Nu bedraagt de factuur gemiddeld 130 euro. Als patiënt krijg je daar de helft van terug van de overheid, maar daarvoor moet je wel een attest indien bij je ziekenfonds. De gemiddeld eigen kost bedraagt dus 65 euro.

Vanaf januari 2019 wordt de standaardfactuur 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. Patiënten weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn. Ze hoeven ook geen attest meer in te dienen bij het ziekenfonds.

De ambulancediensten zelf moeten ook geen aparte berekening maken voor elke tussenkomst. Om hun werking te verzekeren, kunnen ze wel rekenen op een verhoging van hun budget.

bron: Belga