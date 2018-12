Trump zou ook helft van Amerikaanse troepen in Afghanistan weghalen

President Trump zou nu ook van plan zijn om zo’n 7.000 soldaten of zowat de helft van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, weg te halen. Dat berichten Amerikaanse media donderdag. Eerder deze week kondigde Trump al het vertrek van zijn soldaten uit Syrië aan. Volgens The Wall Street Journal zou president Trump aan het Pentagon het bevel hebben gegeven het vertrek in Afghanistan in te leiden. De terugkeer van de soldaten zou over meerdere weken gespreid worden. Het ministerie van Defensie gaf donderdag geen commentaar.

Trump is al langer vragende partij om een einde te maken aan de aanwezigheid van de VS in Afghanistan, maar werd door zijn Defensieminister Jim Mattis overtuigd om dat niet overhaast te doen. Integendeel, de Amerikaanse aanwezigheid werd vorig jaar nog versterkt. Mattis kondigde donderdag echter aan dat hij in februari opstapt.

Verwacht wordt dat de forse afbouw in Afghanistan ook kritiek zal krijgen in binnen- en buitenland, net als het besluit over Syrië.

De VS voeren intussen vredesgesprekken met de taliban.

bron: Belga