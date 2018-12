Rotterdams museum Boijmans wordt zwaar gerenoveerd

Het museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam wordt voor een bedrag van 223,5 miljoen euro grootschalig gerenoveerd en verbouwd. Dat heeft de Rotterdamse gemeenteraad donderdag beslist. De renovatie zal zeven jaar duren. De operatie begint volgend jaar. Said Kasmi, schepen van Cultuur: “dit is een investering die Rotterdam en de prachtige collectie van Museum Boijmans Van Beuningen verdienen. Het levert de stad een hernieuwd topmuseum op dat veel meer bezoekers kan trekken”.

Museum Boijmans Van Beuningen bestaat in 2019 170 jaar en is daarmee één van de oudste musea van Nederland. De kunstverzameling bestaat uit zo’n 151.000 objecten met een geschatte waarde van 8 miljard euro.

Tijdens de renovatie en sluiting van het museumgebouw zal de collectie zichtbaar blijven in Rotterdam en daarbuiten. Vanaf juni maken zeven ‘buurmusea’ tentoonstellingen onder de noemer “Boijmans bij de Buren”. Topstukken gaan ook tijdelijk naar het buitenland. Zo komt er een “The Best of Boijmans”-tentoonstelling die een wereldtournee gaat maken. Vanaf 2021 is de collectie zichtbaar in Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiek toegankelijk kunstdepot ter wereld.

