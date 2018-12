Minder lasten voor groene leasewagens op til

Er is een akkoord in de maak over een groene verkeersbelasting voor leasewagens in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dat schrijft De Tijd. De bevoegde regionale ministers hebben een voorstel klaar en trekken ermee naar hun regeringspartners, in Vlaanderen zou dat vandaag gebeuren. Wie in Vlaanderen een milieuvervuilende auto koopt, moet al sinds 2016 meer verkeersbelasting betalen dan wie voor een groenere auto kiest. Maar die vergroening geldt niet voor leasingwagens omdat daarover een akkoord met Brussel en Wallonië nodig was, om te vermijden dat leasemaatschappijen zouden verhuizen naar het goedkoopste gewest. Vooral Wallonië lag dwars.

Nu zou er volgens de krant een consensus zijn bereikt tussen de bevoegde Vlaamse, Brusselse en Waalse ministers Bart Tommelein (Open VLD), Guy Vanhengel (Open VLD) en Jean-Luc Crucke (MR). Hun regeringen moeten het voorstel wel nog goedkeuren.







De bedoeling is de vergroening van het wagenpark te boosten. Ongeveer een kwart van de nieuw verkochte wagens in België zijn leasewagens en dat zijn nu nog vooral diesels.

bron: Belga