Doelman Lovre Kalinic ruilt AA Gent in de winterstop voor Aston Villa. Dat heeft de Championship-club bevestigd op zijn website. De 28-jarige Kroatische international maakt op 1 januari, wanneer de transfermarkt opent, officieel de overstap naar de club uit Birmingham. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 2023. Kalinic streek in januari 2017 neer in de Ghelamco Arena. In totaal stond hij 79 wedstrijden tussen de palen bij de Buffalo’s.

bron: Belga