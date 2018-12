“Liberaal bestuursakkoord en uitgestoken hand naar alle inwoners”

Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer vindt niet dat zijn partij te weinig gewicht in de schaal heeft kunnen leggen tijdens de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord. Open Vld brengt slechts 2 van de 31 zetels aan in de coalitie en het leek de voorbije weken vooral over de tegenstellingen tussen N-VA en sp.a te gaan. “Dit is een liberaal bestuursakkoord”, zegt De Backer echter. “Het staat vol optimisme, is bijzonder ambitieus en vormt een uitgestoken hand naar alle inwoners.” De Backer stelt dat er in het ontwerp-bestuursakkoord rekening is gehouden met iedereen. “We hebben bijvoorbeeld goed begrepen dat je een stadscentrum best zoveel mogelijk autoluw maakt”, zegt hij. “Maar bereikbaarheid blijft wel essentieel, onder andere voor handelaars. We hebben daar een goed compromis in gevonden.”

De Backer legde ook onder meer de nadruk op het aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs door werk en opleiding nog dichter bij elkaar te brengen en op de uitbreiding van het Area 2020-project van huidig Open Vld-schepen Claude Marinower, dat door middel van samenwerkingsverbanden op wijkniveau elk kind voldoende kansen wil bieden.







Welke bevoegdheden Open Vld in de volgende legislatuur zal krijgen en wie die zal invullen is nog niet duidelijk, al bevestigde De Backer wel dat zijn partij anderhalf schepenmandaat krijgt – één volledig nu en een tweede halverwege de legislatuur. Sp.a zou 2,5 schepenambten krijgen, N-VA vijf.

Opvallend: De Backer had een verjaardagscadeau – een Antwerps kookboek – meegebracht voor burgemeester Bart De Wever (N-VA), hoewel die blijkbaar gevraagd had dat zeker niet te doen. “Een eerste vertrouwensbreuk”, lachte De Wever. “En dat hij mij een kookboek geeft, wil zeggen dat er aan de kennis van elkaar nog gewerkt moet worden.”

