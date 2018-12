Kopstuk van de aanslagen van Abuja 2015 gearresteerd

De Nigeriaanse politie heeft vrijdag de arrestatie medegedeeld van een van de meest gezochte leden van de Nigeriaanse jihadistische groep Boko Haram, die beschuldigd wordt van het organiseren van de moordende aanslagen in Abuja in 2015.

“Umar Abdulmalik, die ervan verdacht wordt het brein te zijn van de dubbele aanslag van 2 oktober 2015 in Abuja met 18 doden en 41 gewonden, is gearresteerd samen met zeven andere verdachten”, verklaarde Jimoh Moshood, woordvoerder van de Nigeriaanse federale politie vrijdag. De aanslagen die werden uitgevoerd door twee zelfmoordterroristen werd opgeëist door de soennitische terreurgroep. De acht arrestanten worden eveneens verdacht van de bevrijding van 219 gevangenen in de Nigeriaanse stad Mina, tijdens een aanval op de gevangenis op 3 juni vorig jaar, en tal van bankovervallen in het zuiden van het land.

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari kondigde bij zijn ambtsaanvaarding in 2015 aan dat hij een eind zou maken aan de jihadistische opstand, die sinds 2009 27.000 levens heeft geëist.

