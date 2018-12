Kaboel ziet geen impact van Amerikaanse terugtrekking op veiligheid Afghanistan

De terugtrekking van “enkele duizenden buitenlandse militairen” uit Afghanistan “zal geen impact hebben op de veiligheid” van het land. Dat stelt het Afghaanse presidentschap, in een reactie op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump meer dan 7.000 militairen wil terughalen uit Afghanistan. Eerder deze week kondigde Trump al het vertrek van zijn soldaten uit Syrië aan. “Als ze zich uit Afghanistan terugtrekken, zal dat geen impact hebben op de veiligheid want sinds vier jaar en een half, hebben de Afghanen een volledige controle over de veiligheid”, aldus een woordvoerder van president Ashraf Ghani.

Volgens The Wall Street Journal zou Trump aan het Pentagon het bevel hebben gegeven het vertrek in Afghanistan in te leiden. De terugkeer van de soldaten zou over meerdere weken gespreid worden. Het ministerie van Defensie gaf donderdag geen commentaar.







Trump is al langer vragende partij om een einde te maken aan de aanwezigheid van de VS in Afghanistan, maar werd door zijn Defensieminister Jim Mattis overtuigd om dat niet overhaast te doen. Integendeel, de Amerikaanse aanwezigheid werd vorig jaar nog versterkt. Mattis kondigde donderdag echter aan dat hij in februari opstapt.

Bron: Belga