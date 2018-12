Jupiler Pro League – AA Gent boekt overtuigende thuiszege tegen Cercle Brugge

AA Gent heeft vrijdagavond de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League ingezet met een overtuigende thuisoverwinning tegen Cercle Brugge. Dankzij doelpunten van Brecht Dejaegere (17.), Sigur Rosted (34.), Jonathan David (51.) en Vadis Odjidja (64.) legden de Buffalo’s de bezoekers in de Ghelamco Areno met 4-1 over de knie. AA Gent startte voor eigen publiek heel sterk. Yaremchuk vergat de blitzstart tot twee keer toe te bekronen. Een derde keer wipte de Oekraïener het leer wel binnen, maar de spits werd afgevlagd voor buitenspel. Het bleek slechts uitstel van executie, want op het kwartier was het wel raak. Na een corner tikte Dejaegere de rebound voorbij doelman Nardi. De Gentse trein denderde voort, maar Yaremchuk (paal) en David (over) diepten de score niet verder uit. Dan moest Rosted de klus maar klaren: 2-0 aan de rust. Ook na de pauze raasden de Buffalo’s verder. David rondde een knappe assist van Odjidja af en zette de schaapjes op het droge. Uitblinker Odjidja zette zijn naam halverwege de tweede helft met een fantastisch afstandsschot ook op het scorebord. De Buffalo’s haalden hun voet van het gaspedaal, waardoor Cercle Brugge de eerredder nog kon scoren. Invaller Serge Gakpé (85.) legde de 4-1 eindstand vast. AA Gent komt met 31 punten, dat zijn er evenveel als Anderlecht en STVV, de top zes binnen op de vijfde plek. Cercle (25 ptn) blijft negende.

Zaterdag gaat Anderlecht om 18u00 op bezoek bij Excel Moeskroen, dat met Lokeren de rode lantaarn deelt. Na het afscheid van Hein Vanhaezebrouck neemt interim-trainer Karim Belhocine voor het eerst de paars-witte honneurs waar. Om 20u00 staan met STVV – KV Kortrijk en Waasland-Beveren – Lokeren nog twee duels op het programma. Standard speelt om 20u30 gastheer voor KV Oostende, dat zich woensdag ten koste van Eupen bij de laatste vier in de Beker schaarde.

Na de topper van de twintigste speeldag tussen Club Brugge en Antwerp, geprogrammeerd voor zondag om 14u30, speelt leider Genk zondag om 18u00 in en tegen Eupen. De speeldag wordt zondagavond om 20u00 afgesloten met Zulte Waregem – Charleroi.

.







bron: Belga