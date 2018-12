Japan wil recordbedrag aan defensie uitgeven

De Japanse overheid gaat het defensiebudget komend boekjaar optrekken tot 47 miljard dollar (41 miljard euro), wat voor de vijfde opeenvolgende keer een record is. Dat is vernomen bij defensiefunctionarissen. Tokio wil onder meer de raketafweer versterken en hoogtechnologische vliegtuigen inzetten in de concurrentie met China. De voorzieningen voor defensie staan in de nationale begroting van 912 miljard dollar, voor het boekjaar dat in april 2019 begint. De begroting is goedgekeurd door het kabinet van eerste minister Shinzo Abe.

In het defensiebudget zit onder meer de kostprijs voor het Amerikaanse raketafweersysteem Aegis en de aankoop van zes Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen. Een ander deel van het budget is bedoeld voor de eerste Japanse vliegdekschepen sinds de Tweede Wereldoorlog. Japan zal twee oorlogsvaartuigen waar momenteel helikopters kunnen op landen, ombouwen tot vliegdekschepen.







Het budget kadert in het nieuwe plan voor defensie dat dinsdag is aangekondigd. Onder Shinzo Abe nam Tokio al verschillende maatregelen om de Japanse defensie te versterken. Het plan loopt tot maart 2024.

Volgens de regering-Abe is die versterkte defensie noodzakelijk en verwijst daarvoor op de toenemende regionale uitdagingen op vlak van veiligheid. Tokio heeft het dan over de spanningen met Noord-Korea en de “grote bezorgdheid” over de uitbreiding van het Chinese militaire apparaat.

Die Japanse evolutie is omstreden. Critici stellen dat Tokio zich zo verwijdert van het engagement om strikt defensieve capaciteiten te behouden, zoals ingeschreven in de pacifistische grondwet na de Tweede Wereldoorlog.

China is ontevreden en tegen het Japanse plan gekant. Peking roept Tokio op om een “puur defensief beleid” te blijven nastreven. Vorig jaar onthulde China zijn eerste vliegdekschip van Chinese makelij. De Chinese marine nam in 2012 haar eerste vliegdekschip in dienst, de Liao Ning, maar dat is een vaartuig dat de voormalige Sovjet-Unie bijna dertig jaar geleden heeft gebouwd.

