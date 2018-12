“Grote verbinding is er één tusssen De Wever I en II”

Groen toont zich niet onder de indruk van het ontwerp-bestuursakkoord “De Grote Verbinding” tussen N-VA, sp.a en Open Vld in Antwerpen. “Dit nieuwe stadsbestuur blijft op belangrijke domeinen ver onder de lat”, vindt Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien. “De ‘grote verbinding’ die wij zien, is die tussen De Wever I en De Wever II.” Volgens Groen toont het akkoord “veel te weinig ambitie” op het vlak van mobiliteit en milieu, ontbreekt er een echt circulatieplan en wordt kinderarmoede niet ten gronde bestreden. Het geplande sociaal beleid, waarop sp.a tijdens de onderhandelingen vooral probeerde te wegen, noemt de partij “teleurstellend”. Het invoeren van richthuurprijzen en conformiteitsattesten voor huurwoningen vindt Groen weliswaar “een lichtpunt”, maar de extra sociale woningen zullen het aandeel van sociale woningen in het totaal aantal woningen in de stad niet doen stijgen, klinkt het.

Het idee van praktijktesten op de huurmarkt steunt Groen wel, maar dan alleen als die “meer zijn dan een meetinstrument”. Ook het gehandhaafde verbod op levensbeschouwlijke tekenen aan loketten getuigt voor Groen niet van “een verbindende houding naar alle gemeenschappen die de stad rijk is”.







Groen ziet in het ontwerp-bestuursakkoord “in de eerste plaats een verderzetting van het voorgaande beleid” en noemt dat “niet wat Antwerpen nodig heeft”. Ook de behouden dubbele rol van Bart De Wever als N-VA-voorzitter en burgemeester ziet de partij niet zitten.

“Als het stadsbestuur niet voor een trendbreuk wil zorgen, doen we het zélf wel”, werpt Van Besien op. “Onze kiezers en alle Antwerpenaars kunnen op ons rekenen om de komende jaren in samenwerking met het Antwerpse middenveld en alle bewoners met ambitie het heft in eigen handen te nemen en de stad mee in de juiste richting te duwen.”

bron: Belga