N-VA-voorzitter Bart De Wever “betreurt” dat Charles Michel (MR) nu officieel ontslag heeft genomen en de federale regering in lopende zaken is, maar wil “geen grote verklaringen afleggen” over hoe het verder moet de komende maanden. “Nu moeten we erover waken dat het geen stilstaande zaken worden”, zei hij wel na afloop van de presentatie van het ontwerp-bestuursakkoord voor Antwerpen. Volgens De Wever zouden er na de val van de regering “in ieder normaal land verkiezingen zijn”. “Dat dat niet gebeurt, is niet de meest logische beslissing”, zegt hij. “Alles kan nu verstrikt geraken door federaal en regionaal te laten samenvallen. In geen enkel ander federaal land gebeurt dit, maar het is nu zo.” De Wever stelt wel dat N-VA zich “constructief zal opstellen” om complete stilstand tot mei te voorkomen, maar dat zal “in de coulissen, in grote discretie” gebeuren.

De Wever wilde Michel trouwens ondanks de omstandigheden wel nog feliciteren met zijn verjaardag, op dezelfde dag als De Wever zelf dus. “En ik feliciteer ook de Franse president Emmanuel Macron, die óók jarig is, al betwijfel ik of mijn boodschap hem zal bereiken”, lachte hij.







bron: Belga