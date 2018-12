“De Wever laat zich inschakelen in het failliete multicul-discours”

Vlaams Belang is niet te spreken over het Antwerpse ontwerp-bestuursakkoord van N-VA, sp.a en Open Vld en stelt dat het “de realiteit negeert”. “De Wever laat zich met de socialisten opnieuw inschakelen in het oude, failliete multicul-discours van antidiscriminatie, inclusie en diversiteit”, klinkt het. “Men zou dit ook kunnen bestempelen als een halve Marrakesh-coalitie.” N-VA is volgens VB-lijsttrekker Filip Dewinter “verworden tot een machtspartij”. Vlaams Belang pluisde vrijdagmiddag al meteen uit dat woorden als racisme, discriminatie, inclusie en diversiteit meermaals in de tekst van het akkoord voorkomen, maar termen als islam(isering), moskee, hoofddoek, allochtonen of asielzoekers helemaal niet. “Dit brengt ons reeds tot de conclusie dat dit bestuursakkoord een ongezonde, compleet onevenwichtige focus legt op de vreemdeling of allochtoon als hulpbehoevend slachtoffer”, klinkt het. “Het zwijgt over de talloze problemen die de aanhoudende instroom van vreemdelingen, zeker wanneer ze een islamitische achtergrond hebben, met zich meebrengt.”

Het invoeren van de praktijktesten op de huurmarkt is volgens Vlaams Belang “een heksenjacht” en de geplande mobiliteits- en sociale maatregelen zullen Antwerpen laten “afglijden naar een slecht bereikbare, immobiele stad met groeiende etnisch-culturele en sociale getto’s”, klinkt het.







VB-lijsttrekker Filip Dewinter noemt de coalitie tussen N-VA, sp.a en Open Vld “kiezersbedrog”. “De kiezers hebben in 2012 de socialisten niet langs de voordeur buitengedragen om ze vandaag langs de achterdeur weer binnen te laten”, herhaalt hij. “De N-VA-kiezer heeft gekozen voor minder immigratie, minder vervreemding en minder islam. Wij maken ons op voor radicaal en inhoudelijk oppositiewerk tegen dit centrumlinkse bestuur.”

bron: Belga