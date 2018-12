Champions League volley (m) – Roeselare kan niets rapen tegen Zenit Kazan

Roeselare heeft donderdag op de tweede speeldag van de groepsfase in de Champions League volleybal in eigen huis een 1-3 nederlaag geleden tegen het Russische Zenit Kazan. De setstanden waren 18-25, 25-20, 23-25 en 19-25. In de andere wedstrijd in de poule van Roeselare won UV Frankfurt dinsdag al met 3-0 (25-18, 25-19 en 25-23) van het Turkse Halkbank.

In de tussenstand in groep A blijft Kazan, winnaar van de laatste drie edities van de Champions League, ongeslagen aan de leiding met zes punten. Frankfurt (3) en Halkbank (2) volgen. Roeselare is na twee speeldagen vierde en laatste met één punt. De volgende wedstrijd voor Roeselare staat op 15 januari (om 19u00) op het programma, op bezoek bij Frankfurt.

De poulefase duurt tot eind februari. De vijf poulewinnaars en de drie beste nummers twee stoten door naar de kwartfinales. Vanaf dan wordt met rechtstreekse uitschakeling (heen en terug) gewerkt.

Bron: Belga