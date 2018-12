Burundi verplaatst politieke hoofdstad van Bujumbura naar Gitega

De Burundese regering heeft vrijdag ingestemd met een oud voorstel van president Pierre Nkurunziza. Daardoor wordt Gitega, de tweede stad van het kleine Centraal-Afrikaanse land, de politieke hoofdstad. Bujumbura blijft wel de economische hoofdstad. Dat meldt de online nieuwssite Iwacu. Een regeringswoordvoerder verduidelijkt op Twitter dat de ministerraden voortaan zullen plaatsvinden in Gitega. Vanaf begin volgend jaar zullen vijf ministeries zich ook in de stad vestigen, klinkt het nog.

Gitega werd in 1912 gesticht door de Duitsers – het huidige Burundi maakte deel uit van de Duitse kolonie Oost-Afrika. Na de onafhankelijkheid van België werd Bujumbura, gelegen aan het Tanganyika-meer, de hoofdstad van het land. Tot dan was Gitega hoofdstad van Burundi, terwijl Bujumbura fungeerde als hoofdstad van het mandaatgebied Ruanda-Urundi.

Al in 2005 werd het idee om de hoofdstad te verhuizen voor het eerst geopperd. Maar uiteindelijk zagen de autoriteiten daarvan af om financiële redenen – er zouden verschillende nieuwe gebouwen moeten komen voor ministeries te huisvesten.

Aan het begin van de nog altijd voortdurende crisis, in april 2015 uitgelokt door Nkurunziza toen hij aankondigde voor een derde, ongrondwettelijke termijn te willen gaan, kwam het idee weer bovendrijven. Waarnemers verwijzen dan vaak naar het feit dat Nkurunziza niet populair is in de hoofdstad en verkiest in Gitega te verblijven.

Bij het geweld in Burundi zijn de afgelopen jaren al zeker 1.200 doden gevallen, en zijn meer dan 400.000 mensen op de vlucht geslagen. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag loopt een onderzoek.

bron: Belga