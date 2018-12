Brussel krijgt twee nieuwe tramlijnen

In de Brusselse regering is gisteren de komst van twee nieuwe tramlijnen in Brussel goedgekeurd. Dat maakt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) bekend. Een eerste lijn zal het Rogierplein, via Tour & Taxis, verbinden met de Martiemwijk en een tweede lijn verbindt het Rogierplein met het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De plannen voor de twee nieuwe tramlijnen zullen nu in de komende twee jaar worden uitgewerkt. Binnen ongeveer 5 à 6 jaar moeten de lijnen operationeel zijn op het MIVB-net.

Een eerste nieuwe lijn loopt van aan het Rogierplein, via het Noordstation en Tour & Taxis naar het station Belgica in de Maritiemwijk van Sint-Jans-Molenbeek. Vooral voor de site van Tour & Taxis wordt de tramlijn belangrijk. Op die manier worden het grote park en de kantoorgebouwen van Brussel Leefmilieu en de Vlaamse administratie een stuk toegankelijker. Bovendien komt er ook een nieuwe woonwijk op de site.







De tweede nieuwe lijn vertrekt eveneens van op het Rogierplein en zal een verbinding maken met het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Vanaf Van Praet zal het nieuwe traject via de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan naar de Solvay-site en nadien naar het Militair Hospitaal lopen.

“Brussel is in volle ontwikkeling. Er komen nieuwe woonwijken, nieuwe handelskernen en nieuwe bedrijven en die ontwikkeling moet duurzaam zijn. Daarom zetten we volop in op het openbaar vervoer. Deze nieuwe tramlijnen bieden een perfect antwoord op de mobiliteitsuitdagingen van morgen”, zegt minister Smet.

bron: Belga