Brandstofprotest – Opnieuw verkeershinder op E17 in Rekkem door actie “gele hesjes”

Door een actie van de Franse “gele hesjes” is er vrijdagavond grote verkeershinder op de E17 aan de grensovergang in Rekkem. Richting Frankrijk is het personenverkeer volledig geblokkeerd, naar België kan het verkeer met mondjesmaat door. Dat meldde het Vlaams Verkeerscentrum omstreeks 22 uur op Twitter. De actie startte volgens de Noord-Franse krant ‘Voix du Nord’ omstreeks 21 uur. Volgens de krant viseren de actievoerders vooral het vrachtverkeer.

Het is niet bekend hoe lang hun actie zal duren.

De voorbije weken werden aan de grensovergang in Rekkem al herhaaldelijk wegblokkades ingericht. Vandaag vond nog overleg plaats tussen de provinciegouverneur van Henegouwen en de Franse autoriteiten. Er zijn afspraken gemaakt hoe men tijdens de eindejaarsperiode de mobiliteit in de grensregio kan verzekeren.

bron: Belga