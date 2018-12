Bestuursakkoord Antwerpen – “Staan goede dingen in maar is zeer vaag”

“Er staan goede dingen in het Antwerps bestuursakkoord, maar het is zeer vaag.” Zo omschreef CD&V-vicepremier en Antwerps lijsttrekker bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen Kris Peeters in De Afspraak op Vrijdag (Canvas) het bestuursakkoord dat N-VA, sp.a en Open Vld vrijdagmiddag voorstelden. Peeters merkte op dat de stad Antwerpen op zoek moet naar 400 miljoen euro om de pensioenlast op te vangen, maar dat daar in het akkoord niets over terug te vinden is. Hij mist ook maatregelen voor betaalbaar wonen en vraagt zich af hoe men een einde kan maken aan de polarisering.

Wat de praktijktests betreft, zegt het bestuursakkoord dat dat op sectoraal niveau bekeken zal worden. “Dat is geen stap dichter dan wat op federaal niveau al gebeurt”, aldus Peeters, die ook federaal minister van Werk is.

Tot slot wees hij erop dat volgens hem de functie van burgemeester van een grote stad zoals Antwerpen en het voorzitterschap van een partij “geen ideale combinatie” is.

bron: Belga