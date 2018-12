Ziehier de 10 meest gelikete Instagram-posts in 2018

Sinds zijn ontstaan in 2010, is Instagram snel één van de meest populaire sociale media geworden. Foto’s en filmpjes worden er gedeeld door influencers, nano-influencers en tante Zénobie ‘alike’. Mensen zijn dwangmatig op zoek naar die ene perfecte foto om de likes aaneen te rijven. Deze lijst toont de 10 posts die daarin het meest succesvol waren.

10. Christiano Ronaldo

De Portugese stervoetballer heeft het grootste aantal abonnees, zijn aanwezigheid in dit lijstje mag dan ook niemand verbazen. Zijn ravissante vriendin, Georgina Rodriguez, speelt misschien ook wel een rol in het succes van deze post.







Aantal likes: 11,3 miljoen

9. Kylie Jenner

Niet voor het laatst in deze lijst treffen we realityster Kylie Jenner aan. Op deze foto poseert de Kardashian-telg met dochtertje Stormi tijdens een familiefeestje.

Aantal likes: 11,3 miljoen

8. Kylie Jenner

De vriendin van rapper Travis Scott is op deze post samen met dochter Stormi (niet Daniels) verkleed als vlinder te bewonderen.

Aantal likes: 11,8 miljoen

7. Kylie Jenner

Wie anders? Ook hier poseert ze met dochter Stormi, toen zes maanden oud.

6. Christiano Ronaldo

We vallen wederom in herhaling, want ook CR7 passeert al voor de tweede maal de revue in dit overzicht. Via deze post kondigde hij zijn overstap van Real Madrid naar Juventus aan.

Aantal likes: 12,2 miljoen

5. XXXTentacion

Dit is de laatste post van de onfortuinlijke rapper XXXTentacion, die bij een overval op 20-jarige leeftijd werd doodgeschoten.

Aantal likes: 12,8 miljoen

4. Ariana Grande / Mac Miller

Sterven lijkt een garantie op likes te zijn, want ook de volgende persoon op deze lijst kwam schielijk te overlijden. Popster Ariana Grande plaatste dit eerbetoon aan Mac Miller kort nadat hij aan een overdosis bezweek.

Aantal likes: 12,8 miljoen

3. Kylie Jenner

Voor de laatste (?) keer komen we usual suspect Kylie Jenner tegen. Voor de verandering poseert ze nogmaals met de kleine Stormi – kind of attribuut?

Aantal likes: 13 miljoen

2. Justin Bieber

Natuurlijk kan ook ‘JB’ niet ontbreken in dit rijtje supersterren. Via deze post bevestigde de Canadese zanger zijn verloving met topmodel Hailey Baldwin.

Aantal likes: 13,3 miljoen

1. Kylie Jenner

Voor wie tot hier heeft voortgedaan, zal deze nummer één niet als een verrassing komen. Die eer behoort toe aan de 21-jarige Kylie Jenner. Op de bewuste post kondigt Kylie de geboorte en de naam van haar dochter aan. Met 18 miljoen overvleugelen ze moeiteloos de tegenstand.

Aantal likes: 18 miljoen

Conclusie? Nieuw leven en dood doen het goed op Instagram.