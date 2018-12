VIDEO. Tina Maerevoet knijpt ze als Jan controle over jeep verliest

Stressmomentje tijdens ‘Op Weg Met Jan’. Wanneer Tina Maerevoet en Jan Van Looveren door de Sri Lankaanse jungle rijden, loopt het plots fout.

In het Eén-programma ‘Op Weg Met Jan’ combineert presentator Jan Van Looveren reisavonturen en interviews met bekende Vlamingen. Deze keer trekt actrice Tina Maerevoet, die Paulien speelt in ‘Thuis’, er mee op uit in Sri Lanka.

Ongeval







Op een bepaald moment cruisen ze met hun 4WD-jeep door de jungle en raken ze een steen langs de zijkant van de wagen. De twee schrikken zich een ongeluk, en even later meten ze de schade op. Die is aanzienlijk. “Ik ben blij dat ik het niet heb voorgehad, sorry”, reageert Tina.

Onrespectvol

De 34-jarige actrice uit Boom kijkt ook nog even terug op hun bedenkelijke eerste samenwerking ooit. Die liet bij Tina een wrange nasmaak achter. “Jij had totaal geen respect voor mij. Zo kwam dat bij mij over. Ik speelde een muis in een oranje pak met een staart van drie meter lang. Jij had er niets beter op gevonden dan heel de tijd op die staart te trappen of die staart helemaal rond mij te draaien. Daardoor zat ik vast in mijn eigen kostuum. Wat had ik misdaan op dat moment?”, vraagt ze.

“Niks”, legt Jan uit. “En eigenlijk was dat kinderachtig en zeer onrespectvol van mij, maar je was heel onzeker toen en alles wat toen voor ons een kwajongensgrapje was dat er wel eens over ging, was voor u de hel en jij kon nooit lachen. Alles was voor u precies pesterij, terwijl wij zoiets hadden van: ‘lach nu gewoon mee’, klinkt het.