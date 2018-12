Van Afrika tot in Amerika: de reistrends voor 2019

Sociale media hebben de laatste jaren onze reismicrobe alleen maar versterkt. Anno 2018 is geen hoekje ter wereld meer onbekend, maar sommige landen zijn voorlopig wel nog onbemind. Boek je tickets maar al, want deze bestemmingen zijn klaar om ontdekt te worden.

Door Axelle Lot

Foto’s Unsplash

Patagonië







De Scandinavische fjorden zijn ondertussen een vaste waarde geworden op de gemiddelde bucketlist. Maar ook in Patagonië, een gebied dat zich uitstrekt van Chili tot Argentinië, kan je dit natuurfenomeen aanschouwen. Nog op zoek naar een goede wandelvakantie? Dan moet je zeker de nieuwe hikingroute Ruta de los Parques verkennen. De route is 2.800 kilometer lang en verbindt 17 nationale parken. De regio is bekend voor zijn meren, rivieren en rijke fauna en flora.

Praktisch

In Patagonië zijn de seizoenen tegenovergesteld aan de Europese. Tijdens onze wintermaanden is het daar zomer en omgekeerd. De beste reistijd situeert zich tussen september en maart.

Patagonië bezoeken doe je niet in een week. Start je tocht in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires en neem een binnenlandse vlucht naar de meest zuidelijke stad ter wereld: Ushuaia. Van daaruit kan je een cruise maken naar de Chileense hoofdstad Santiago en zo de natuur ten volle bewonderen.

Servië

Het Oost-Europese land is nog niet zo bekend bij reizigers, maar heeft wel het potentieel om uit te groeien tot een gevestigde toeristische waarde. Je vindt er hippe steden zoals Novi Sad en Belgrado, natuurlandschappen en een fietsroute van enkele honderden kilometers langs de Donau-rivier. Het hart van de Balkan biedt voor ieder wat wils. Het transport ter plaatse is wel nog niet zo comfortabel als dat van een gemiddeld Europees land. Wie vanuit Belgrado verder met de auto reist, zal vooral beboste en bergachtige gebieden passeren. Onwennig voor de één, avontuurlijk en verfrissend voor de ander.

Praktisch

Vanuit Brussel vlieg je in slechts twee uurtjes rechtstreeks naar de Servische hoofdstad Belgrado.

Het massatoerisme is nog niet aanwezig dus je hebt het hele jaar door de luxe van een rustgevende vakantie.

In de zomer schommelen de temperaturen tussen de 24 en 27 graden, maar ook de herfst heeft zijn troeven. Dan waait er de ‘kosova’, een heldere en warme bries.

Sri Lanka

Lonely Planet kondigde het al aan, 2019 wordt een topjaar voor Sri Lanka. Het ecotoerisme boomt en dat trekt een diverse groep toeristen aan. Een ongerept stukje Azië dat net zoals Vietnam of Thailand tal van religieuze en culturele bezienswaardigheden aanbiedt, maar minus de vele bezoekers. Wie het binnenland wil verkennen, kan een lokale trein nemen en zo het prachtige landschap aanschouwen.

Praktisch

Sri Lankan Airlines vliegt rechtstreeks vanuit Londen, Parijs en Frankfurt naar de hoofdstad Colombo.

Het zuidwesten van Sri Lanka is het meest aangenaam tussen mei en juli. Het noordoosten kan je dan weer beter bezoeken van november tot januari.

Zin om een beetje decadent te doen? Sri Lanka ligt op slechts drie uur van de Malediven en is de ideale afsluiter voor kersverse bruidsparen.

Zanzibar

Specerijeneiland Unguja, beter bekend als Zanzibar, is meer dan een idyllische honeymoon-bestemming. Hier zouden ontdekkingsreizigers als Dr. David Livingstone en Henry Morton Stanley elkaar ontmoeten. Voel je zelf de nood om de ongerepte natuur van het eiland te ontdekken? Dan is een tocht door het nationaal park van Jozani in het gezelschap van een ranger een aanrader. Relaxen kan dan weer in Stone Town, een kleine stad met de nodige Ibiza-flair.

Praktisch

Er zijn geen rechtstreekse vluchten vanuit Europa. Via KLM, Emirates en Lufthansa kan je met een overstap in Dubaï of Kenia naar Zanzibar vliegen.

De beste periode om deze Afrikaanse parel te bezoeken is van juni tot september (droogste seizoen) of tussen januari en februari (heel warm, maar weinig toeristen).

Nieuw-Zeeland

De toeristische industrie in ‘het land van de lange, witte wolk’ (vertaald uit het Maori) floreert. Elk jaar zetten maar liefst 22 miljoen bezoekers voet aan wal. Gelukkig heeft het uitgestrekte gebied genoeg plaats voor al deze toeristen. Het enige dat je voor deze reis nodig hebt is een goede auto, regenkleding tegen de vele buien en zonnebrandcrème.

Praktisch

Ondanks de lange tocht, je bent gemiddeld 23 uur onderwerg, maken elk jaar meer en meer mensen de oversteek. Tot op heden bestaat er wel nog geen rechtstreekse vlucht. Je zal dus minstens één of twee keer moeten overstappen.

Voorlopig zijn alle nationale parken nog vrij en gratis toegankelijk. Maar door de grote stroom van reizigers, wordt de wetgeving rond toerisme steeds strenger. Er bestaat dus een mogelijkheid dat er in de toekomst geld gaat gevraagd worden voor toegang tot de parken.

