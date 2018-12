IN BEELD. Weten Zara-modellen wel hoe ze kleren moeten dragen?

Iedereen is op het einde van zijn Latijn en heeft nood aan een welverdiende vakantie. Ook je aankleden ’s ochtends vergt nu wat meer van je energie, maar je weet tenminste hoe je een jas moet aandoen: één arm door het ene gat, de andere door het tweede gat. Maar blijkbaar vinden de modellen van Zara dat toch niet zo gemakkelijk.

Enkele online shoppers hebben opgemerkt dat sommige Zara-modellen wel zeer bizarre poses aannemen om bepaalde ‘high-end’ stukken aan de m/v/x te brengen. Neem nu deze jas:







Als we door hun website scrollen, komen we nog aparte plaatjes tegen:

Ondanks de beproefde tactiek, geven twitteraars toe dat ze alsnog naar de winkel gaan om te zien hoe de kleren er nu écht uitzien.

Verklaring

“Het lijkt erop dat Zara eens iets anders wou uitproberen om de tradities van online shoppen te doorbreken”, zegt mode PR expert Dominique St. John. “We zien zulke shots vaak terug in Vogue of Glamour. Natuurlijk zouden we onze jas nooit als rugzak dragen, maar het is gewoon een onderdeel van hun reclamecampagne. Ze wisten er alleszins de aandacht mee te trekken.”