Eva De Roo en Jan Paternoster hebben heuglijk nieuws

Als je de Warmste Week op de voet volgt, had je de gouden ring rond Eva’s vinger waarschijnlijk al opgemerkt. De radiopresentatrice en gitarist van Black Box Revelation hebben nu op Instagram bevestigd dat ze verloofd zijn. “Als een van de heetste gitaristen van ons land het je dan ook echt vraagt, dan twijfel je niet.”

Slimme mensen

De twee leerden elkaar kennen op de set van het programma ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Beiden haalden toen de finaleweek, maar het was nog even wachten op de spreekwoordelijke vonk. Eva De Roo was op dat moment immers nog samen met haar Franse vriend Rémi. Jan Paternoster op zijn beurt had een relatie met actrice Anemone Valcke.

De heeste gitarist







Pas in de zomer van 2017 bevestigden Eva en Jan dat ze samen waren. En anderhalf jaar later zijn ze dus verloofd. “Ik ga trouwen met de heetste gitarist van het land”, aldus Eva. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee gaan trouwen of hoe Jan haar ten huwelijk vroeg, maar daar komt binnenkort hoogstwaarschijnlijk verandering in. Geniet intussen alvast van de schattige foto’s.