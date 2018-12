Dit hotel in Zweden bestaat volledig uit ijs

Heb jij het altijd te warm? Of ben je wel aan een uitdaging toe? Of ga je gewoon voor een ultiem winters gevoel? Ga dan eens op vakantie naar Zweden. Zoals elk jaar opende het ICEHOTEL in Jukkasjärvi z’n deuren voor een nieuw seizoen vol ijsplezier.

Voorbereiding is het halve werk

Een ijshotel, dat flans je niet zomaar in elkaar. Al dertig jaar lang staat ICEHOTEL elke winter ter beschikking van avontuurlijke reizigers. De voorbereiding begint daarentegen al in maart. Dan wordt zo’n 2.500 ton ijs uit de plaatselijke rivier Torne verzameld en opgeslagen. Enkele weken voor de opening verzamelen tientallen artiesten zich in Jukkasjärvi om de suites vorm te geven. Sinds 2016 zijn er het hele jaar door twintig ijssuites en een ijsbar beschikbaar, die in de zomer gekoeld worden op zonne-energie.

ICEHOTEL 2018







Op 14 december ging het nieuwe seizoen van start. Dat loopt nog tot 13 april en er worden zo’n 70.000 gasten en 50 trouwerijen verwacht. Dit jaar zijn er vijftien suites, een ceremoniezaal en een hoofdzaal beschikbaar. 34 artiesten uit 13 landen werkten mee aan het project. Een van de kamers heet ‘The Living Ocean Suite’ en is ontworpen door Jonathan Green en zijn dochter Marnie. Zij vonden inspiratie bij de klimaatverandering en de overbevissing. In de kamer vind je onder andere koraal, vissen en meer zeegedierte. Wie zelf inspiratie heeft, kan z’n idee voor volgend jaar alvast inzenden.

Wil je zelf in het ICEHOTEL slapen? Prijzen voor een tweepersoonskamer starten vanaf omgerekend 152 euro voor een warme kamer (die bestaan ook) en 230 euro voor een ijssuite.