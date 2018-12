Dit gebeurde er het afgelopen jaar: deel 1

Het afgelopen jaar zal de Belgische geschiedenisboeken ingaan als een aaneenschakeling van internationaal geruzie, parlementair gekissebis en nationaal sportsucces. Deel één van ons jaaroverzicht lijst de meest opvallende gebeurtenissen van de eerste zes maanden van 2018 op.

29 januari: Bo Van Spilbeeck treedt in de openbaarheid

Bo Van Spilbeeck, voordien Boudewijn, toont zich voor het eerst. In een open brief maakt de VTM-journaliste bekend dat ze transgender is en voortaan als vrouw door het leven zal gaan. In het kader daarvan zal ze in 2018 enkele ingrepen laten uitvoeren, zoals een geslachtsoperatie, die haar een tijdje van het scherm zullen houden. De opmerkelijke transformatie hield zoveel mensen bezig dat ‘Bo Van Spilbeeck’ in België de meest gegoogelde naam van 2018 werd.

4 maart: Sergei Skripal en zijn dochter worden vergiftigd







De voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia worden bewusteloos aangetroffen op een bank naast een winkelcentrum in het Britse Salisbury. Na onderzoek blijkt dat ze vergiftigd zijn met het zenuwgas novitsjok. Tien dagen later legt de Britse premier Theresa May de verantwoordelijkheid voor de aanslag expliciet bij Rusland, maar dat ontkent de beschuldigingen. Het incident leidt tot heel gespannen relaties tussen de EU en Moskou. Twee verdachten werden in verdenking gesteld, maar Rusland weigert hen uit te leveren. Zowel Sergei als Joelia overleven de aanval.

19 maart: Mannelijke noordelijke witte neushoorn sterft uit

Het Keniaanse reservaat Ol Pejeta meldt het overlijden van Sudan, of ‘de vriendelijke reus’. Sudan was de laatste nog levende mannelijke noordelijke witte neushoorn. Na hem blijven er enkel nog twee vrouwtjes achter. Met het overlijden is de uitsterving van de diersoort definitief ingezet. Al hopen medewerkers in de toekomst met Sudans genetisch materiaal en nieuwe technologieën de noordelijke witte neushoorn weer te kunnen kweken.

27 april: Leiders Noord- en Zuid-Korea schudden elkaar de hand

Moon Jae-in, president van Zuid-Korea, en de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, ontmoeten elkaar op de grens tussen de twee delen van het schiereiland. Beide staatshoofden steken de grens ook kort over, wat het de eerste keer maakt sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 dat een Noord-Koreaanse leider het zuidelijke grondgebied betreedt. De twee landen bespreken tijdens de top de mogelijk denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

3 mei: ETA houdt op te bestaan

In een brief kondigt de Baskische afscheidingsbeweging ETA aan «al haar structuren op te heffen en een einde te maken aan haar functie». Het bericht geldt als de formele ontbinding van de organisatie en maakt een eind aan 50 jaar strijd voor een onafhankelijke Baskische staat. Die strijd ging gepaard met zo’n 4.000 aanslagen, waarbij meer dan 800 mensen omkwamen. Sinds 2011 had de ETA het geweld afgezworen en in april van dit jaar vroeg het vergiffenis aan haar slachtoffers.

12 mei: ‘Girl’ gaat in wereldpremière op filmfestival van Cannes

Regisseur Lukas Dhont toont zijn langspeeldebuut ‘Girl’ voor het eerst aan de wereld in ‘Un Certain Regard’, een zijcompetitie van het filmfestival van Cannes. De film wint onder andere de prijs voor beste debuut en gaat daarna op een zegetocht door de rest van de wereld. Streamingdienst Netflix koopt de rechten op de distributie. ‘Girl’ wordt lang gezien als een van de kanshebbers voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, maar valt uiteindelijk naast de

shortlist.

19 mei: Prins Harry en Meghan Markle trouwen

Prins Harry en Meghan Markle stappen in het huwelijksbootje in het Windsor Castle. Voor de Amerikaanse actrice is het de tweede keer dat ze trouwt, na haar huwelijk met producer Trevor Engelson in 2011. De koninklijke plechtigheid wordt door enkele honderden miljoenen mensen gevolgd. Op 15 oktober maakte Kensington Palace bekend dat het paar in verwachting is van hun eerste kind.

29 mei: Aanslag in Luik

In de Luikse binnenstad onfutselt Benjamin Herman, een gevangene op penitentiair vervolg, het dienstwapen van een agent en schiet haar en haar collega op straat dood. Daarna carjackt hij een auto en vermoordt ook de student die in de wagen zit. Hij verschanst zich in een school en wordt zelf doodgeschoten tijdens een confrontatie met de politie. De aanslag wordt een dag later opgeëist door Islamitische Staat. Het weekend erna herdenken 3.000 mensen de slachtoffers tijdens een Witte Mars.

24 juni: Vrouwen mogen rijden in Saudi-Arabië

Saudi-Arabië maakt het als laatste land ter wereld mogelijk voor vrouwen om met de auto te rijden. De maatregelen kaderen in een pakket van vernieuwingen die vrouwen in het ultraconservatieve moslimland meer vrijheid geven. Zo mogen ze voortaan ook voetbalwedstrijden en concerten bijwonen en zelf een bedrijf oprichten. Toch hebben ze nog altijd de toestemming van een man in hun familie nodig om te reizen, te studeren of bepaalde beroepen uit te oefenen.