5 redenen om regelmatig te masturberen

Masturberen is geheel onterecht nog steeds een klein beetje taboe, zeker bij vrouwen. Toch zijn er heel wat voordelen verbonden aan een goede sessie genot. Van pijnstillend tot emanciperend, wij zetten vijf voordelen op een rijtje.

1. Het werkt ontspannend

Tijdens het masturberen komen er heel wat hormonen vrij in je hersenen. Die werken niet alleen oppeppend, maar ook ontspannend. Met name dopamine, oxytocine en serotonine hebben een positief effect op je lichaam. Gezonder dan antidepressiva, makkelijker dan yoga. Ideaal ook als je moeilijk inslaapt: met wat vingerwerk ben je zo in dromenland.

2. Oefening baart kunst







Hoe meer je masturbeert, hoe beter je weet wat jij wel of niet leuk vindt. Op die manier gaat ook je seksleven in het algemeen erop vooruit. Niets zo sexy als een vrouw die weet wat ze wil, toch? Tijdens het masturberen train je ook de spieren van je perineum en die maken je orgasme intenser. Hoe meer je klaarkomt, hoe beter dus. Letterlijk.

3. Pijnstillend

Ook al gemerkt dat je libido tijdens je maandstonden opeens de lucht ingaat? Dat heeft iets te maken met hormonen en zo. Masturberen is op dat moment trouwens niet alleen een kwestie van beantwoorden aan je behoeftes. Als je last hebt van menstruatiepijn, kan masturberen je aandacht afleiden. Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar heel wat vrouwen geven aan dat het ook echt pijnstillend werkt.

4. Doe je ding

Tijdens seks met je partner houd je je soms in. Zeker als je nog niet lang samen bent of de ander niet goed kent, kan het moeilijk zijn om je te laten gaan. Wanneer je in je eentje bent, kan je daarentegen helemaal doen waar je zelf zin in hebt. Haal er gerust hulpmiddeltjes bij: doe je ding en ontdek waar jij opgewonden van wordt.

5. Zelfstandig

Masturberen is tenslotte ook een manier om het heft in eigen handen te nemen. Je bewijst dat je niemand nodig hebt om je seksueel te bevredigen. Je doet het gewoon zelf. Dat geeft een boost aan je zelfvertrouwen en maakt je uiteindelijk ook minder ‘afhankelijk’. Want ook zonder helpende hand geniet jij met volle teugen.