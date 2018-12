Zit je relatie in een dipje? Dit is de oplossing!

Iedereen heeft wel eens twijfels gehad in een relatie, daar is niets mis mee. Maar als dat gevoel blijft aanslepen, is het tijd om in te grijpen. Enkele tips om je weer zo verliefd als in het begin te voelen.

Als je verliefd bent en de vlinders in je buik het liefdeshormoon de hoogte in jagen, ben je zo in de wolken dat je wilt dat de man of vrouw waar je gek van bent voor de rest van je leven bij jou blijft. En in het beste geval hoopt zij of hij dat ook. Alleen is dat niet altijd even realistisch.

Vuur aanwakkeren







De Amerikaanse liefdescolumnist Dan Savage, bijvoorbeeld, is van mening dat de mens niet gemaakt is voor monogamie. En dat mensen er niet van uit mogen gaan dat monogaam zijn onze plicht is, want wat uiteindelijk telt, is dat beide personen gelukkig zijn. Als we er cijfers bijhalen, leren we dat Belgen gemiddeld 15,7 jaar bij elkaar blijven, zo blijkt uit een onderzoek van de FOD Economie uit 2013. Dat is de donkere kant van de realiteit.

Maar gemiddeldes hoeven niet altijd van toepassing te zijn op jouw relatie. Mocht de routine in je relatie geslopen zijn en je je nu en dan niet meer zo enthousiast voelt over jullie tweetjes, dan is het uiteraard de bedoeling om het vuur terug aan te wakkeren vooraleer je knopen zou doorhakken die je eigenlijk helemaal niet wil doorhakken. En daar zijn enkele gemakkelijke manieren voor.

Ademruimte

Mensen die in een relatie zitten, hebben vaak de gewoonte gecreëerd om voortdurend bij elkaar te zijn en zoveel mogelijk samen te doen. Dat betekent ook dat ze naast de leuke momenten minder gezellige ervaringen met elkaar delen. Dat kan leiden tot irritaties en frustraties, en dat is niet gezond voor de relatie. Probeer af en toe eens uit die routine te stappen door er eens op uit te gaan met vrienden of op je eentje. Zo kan je weer op adem komen en ben je des te enthousiaster om je partner weer te zien.

Verrassing

Een andere manier om de routine te doorbreken, is door je partner te verrassen. Positief dan, liefst. Geef haar/hem een leuk cadeautje op een moment dat zij/hij het niet verwacht. Of neem haar/hem mee naar een ontspannende plek, zoals een wellnessoord of een romantisch weekendje in een leuke stad. Het verrassingsaspect doet haar/hem glunderen en geef nu toe: je partner gelukkig zien, maakt jezelf ook gelukkig.

Goede communicatie

Niets zo vervelend als niet weten wat je partner eigenlijk wil. Of wat jij wilt. Slechte communicatie zorgt voor twijfels in je relatie, en dat is nu net hetgeen je wil vermijden. Probeer zo transparant mogelijk naar elkaar toe te zijn, en laat je emoties op tijd los. Hoe langer iets op je maag blijft liggen, des te lastiger je je gaat voelen en des te voller de emmer wordt. Rustig en tijdig met elkaar praten kan dan wonderen doen.

Spanning

Tja, de slaapkamer. Daar waar ‘the magic happens’. Als de magie verdwenen is, wordt dat moeilijk, uiteraard. Het is geen ramp als jullie niet elke dag alle hoeken van de kamer inspecteren, maar als je merkt dat zelfs seks vervelend wordt, ga je best op zoek naar wat meer spanning. Een creatieve geest kan daarbij van pas komen, maar als ook daar het vet van de soep is, kan je een hulplijn inschakelen.

Seksspeeltjes zijn immers niet zo taboe meer als vroeger. En opnieuw: je partner plots weer volop zien genieten, maakt van jou ook weer een gelukkiger persoon. Probeer het gewoon eens. En als je niet weet waar te beginnen, geven we alvast een voorzet met de We-vibe speeltjes van Easytoys.be. Veel plezier!