Vrees voor recessie in VS duwt Bel20 naar laagste peil in 2,5 jaar

De beslissing van de Amerikaanse centrale bank om maar twee in plaats van drie renteverhogingen te plannen volgend jaar, heeft beleggers niet kunnen overtuigen. Zij hadden gehoopt dat de centrale bank nog terughoudender zou zijn met het opvoeren van de rente. Wereldwijd doken de beurzen vandaag in het rood. De Bel20 verloor 2,39 procent tot 3.247,47 punten, of het laagste niveau sinds de zomer van 2016. De Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste titels weerspiegelt, kleurde vanochtend volledig rood. Slechts twee waarden van de sterindex wisten de dag uiteindelijk zonder verlies door te komen.

De zwaarste verliezen binnen de sterindex waren voor arGEN-X, dat 6,16 procent prijsgaf tot 82,2 euro, ING, dat 5,12 procent verloor tot 9,36 euro en KBC, dat 4,02 procent kwijtspeelde tot 57,26 euro.







Het aandeel van bierreus AB InBev, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Canadese Tilray rond onderzoek naar niet-alcoholische dranken met bestanddelen van cannabis, verloor vandaag 2,74 procent tot 59,67 euro. De samenwerking is beperkt tot Canada, waar de verkoop van cannabis gelegaliseerd is.

Enkel UCB (+1,55 procent tot 73,26 euro) en Colruyt (+0,45 procent tot 62,00 euro) wisten binnen de Bel20 de dag zonder verlies door te komen.

Ook elders in Europa sloten de beurzen vandaag stevig in het rood. In Nederland eindigde de AEX 2 procent in de min. Frankfurt en Parijs leverden tot 1,8 procent in. Londen daalde 0,8 procent.

bron: Belga