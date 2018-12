Vlaams Parlement keurt begroting goed

Het Vlaams Parlement heeft vandaag, na twee dagen debat, de begroting voor 2019 goedgekeurd. Die is, net als de afgelopen twee jaar, in evenwicht. “Een prestatie”, vond begrotingsminister Bart Tommelein (Open Vld) in zijn laatste optreden als minister voor het parlement. “We hebben tijdens deze regeerperiode maar liefst 1,5 miljard euro geïnvesteerd om onze economie te doen bloeien en onze welvaart op niveau te houden.” De Vlaamse begroting is in evenwicht, maar de 135 miljoen euro aan kosten die voor 2019 ingepland zijn voor de Oosterweelverbinding, worden wel uit de begrotingsdoelstelling gehouden. Er is volgend jaar ruimte voor 654 miljoen euro aan nieuwe investeringen. De grootste happen gaan naar welzijn (200 miljoen euro) en onderzoek en ontwikkeling (280 miljoen euro).

De oppositiepartijen plaatsen wel vraagtekens bij de correctheid van de cijfers. Zo bleef Groen-fractieleider Björn Rzoska erbij dat de begrotingscijfers “gedopeerd” zijn, onder meer omdat de regering de inkomsten uit de fiscale regularisatie veel te hoog zou inschatten. Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke waarschuwde dan weer voor het ‘zwaard van Damocles’ dat boven de begroting hangt, in de vorm van de Oosterweelverbinding. Als Europa zou oordelen dat de investeringen in het Antwerpse mobiliteitsproject niet buiten de begrotingsdoelstelling mogen gehouden worden, dan zit de Vlaamse begroting met een probleem en dreigt de voorziene vrije beleidsruimte van de komende jaren te verdwijnen als sneeuw voor de zon.







Het werk is nooit af, alles kan altijd beter”, besloot Tommelein de bespreking. Hij vindt dat de volgende legislatuur onder meer werk moet maken van lagere erfbelastingen. De huidige regering voerde al een verlaging van 10 procent door.

Tommelein geeft de fakkel nu door aan Lydia Peeters en mocht vandaag onder applaus het halfrond verlaten.

bron: Belga