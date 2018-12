Twee keer meer incidenten met drones in België in 2018

In het Belgische luchtruim zijn er dit jaar 30 incidenten geweest met drones. Dat is dubbel zo veel als in 2017, toen er 15 incidenten waren. Dat zegt Alain Kniebs, woordvoerder van luchtverkeersleider Skeyes (het vroege Belgocontrol), deze avond. In 2017 was er een incident waardoor het luchtverkeer in de buurt van de luchthaven van Luik-Bierset een tijd lang verstoord is geweest. De incidenten in 2018 waren daarentegen allemaal snel opgelost, zegt Kniebs. “Bijna alle incidenten van dit jaar vonden plaats in de buurt van luchthavens. Het gaat bijvoorbeeld om een piloot die een drone ziet en alarm slaat bij het controlecentrum.”

Volgens Skeyes is het merendeel van de incidenten te wijten aan het gebrek aan informatie en kennis bij de gebruikers van drones. “Er bestaat nochtans een app en een website, waar de zones beschreven staan waar het gebruik van drones toegelaten is. Skeyes verbiedt drones niet, we ondersteunen de sector zelfs. Maar de veiligheid van het luchtverkeer moet wel gegarandeerd blijven”, aldus Kniebs.







bron: Belga