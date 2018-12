Syrische Koerden veroordelen Amerikaanse terugtrekking

Een Syrisch-Koerdische militie, bondgenoot van de Verenigde Staten in de oorlog in Syrië, heeft de Amerikaanse beslissing om de troepen terug te trekken uit dat land, veroordeeld. De VS hebben meer dan tweeduizend soldaten in Syrië. De aankondiging van president Donald Trump om de troepen terug te trekken, kwam gisteren compleet onverwacht.

De VS staan aan het hoofd van een internationale coalitie die strijd voert tegen de terroristische IS-milities in Syrië. Hun belangrijkste bondgenoot in het land zijn de Koerdische YPG-milities, die daar de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) aanvoeren. De Koerdische strijders golden lange tijd als een van de weinige voor het Westen betrouwbare grondtroepen in Syrië. “De terugtrekking zal invloed hebben op de inspanningen om Islamitische Staat compleet te verslaan”, zo zeggen de SDF. “Deze beslissing zal gevaarlijke gevolgen hebben voor de wereldwijde stabiliteit en vrede.”







Bron: Belga