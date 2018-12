Red Lions toegevoegd aan shortlist Ploeg van het Jaar op Sportgala

Na hun historische wereldtitel in het mannenhockey van zondag in het Indiase Bhubaneswar zijn de Red Lions toegevoegd aan de shortlist voor Ploeg van het Jaar. Dat heeft Sportspress.be (de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten) vandaag bekendgemaakt. Uitzonderlijk staan er vier ploegen op de shortlist, met verder ook de Belgian Cats (basketbal vrouwen), de Belgian Tornados (atletiek mannen) en de Rode Duivels (voetbal mannen). Zaterdag worden op het Sportgala in Brussel de Sportman, Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en Paralympiër van het jaar bekroond. De stemming werd afgesloten op woensdag 5 december. Prestaties die na die datum werden geleverd komen volgens het reglement in aanmerking voor de trofeeën van het jaar erna.

Gezien de unieke prestatie van de hockeymannen wou Sportspress.be hierop een uitzondering maken voor de trofee Ploeg van het Jaar. Van maandag- tot en met woensdagavond kregen de stemgerechtigden de kans om opnieuw te stemmen voor die categorie.







bron: Belga