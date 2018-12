RACB Driver of the Year – Neuville en Gilsoul strandden op zucht van wereldtitel

Met de erkenning van ‘RACB Drivers of the Year’ houden Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul toch een prijs over aan een bewogen 2018. Van mei tot eind oktober voerde Neuville het WK-klassement aan. Een lekke band in Catalonië kostte hem wellicht de wereldtitel. Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul begonnen met een slipper in Monte Carlo aan hun WK in 2018. In de daaropvolgende rally in Zweden maakte Neuville indruk en ‘sprong’ hij letterlijk naar de zege. Halfweg mei won het Belgische duo de rally van Portugal waarna Neuville de leiding in het WK bij de rijders nam. Ook de daarop volgende rally in Sardinië wist Neuville op zijn naam te schrijven. Van mei tot eind oktober behield Neuville de leiding. Een lekke band op goed 3 km van de finish van de powerstage in de rally van Catalonië kostte hem de leiding in het WK. Tijdens de slotwedstrijd in Australië ging Neuville tijdens de eerste dag in de fout. Op de slotdag zette de Oostkantonner in de regen alles op alles. Neuville gleed van de weg waarna hij zijn beschadigde Hyundai aan de kant moest zetten. Geen eerste wereldtitel voor Neuville. Wel een vierde titel van vice-wereldkampioen.

In de eindstand gaat het duo voormalig F1-rijder Stoffel Vandoorne en de broers Laurens en Dries Vanthoor vooraf. Tom Colsoul is de tweede corijder/navigator in de top 10. Colsoul, die samen met de Pool Jakub Przygosnski de eindwinst pakte in de FIA World Cup Cross Country, eindigt op de negende plaats net na Belgisch Kampioen Rally Kris Princen.

bron: Belga