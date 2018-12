Poetin waarschuwt voor onderschatte dreiging op kernoorlog

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt dat de dreiging op een kernoorlog in de wereld wordt onderschat. “Deze tendens vindt plaats en stijgt”, zei Poetin op zijn jaarlijkse eindejaarspersconferentie. Een kernoorlog die “kan leiden tot de dood van de gehele beschaving, en mogelijk zelfs van de planeet”. Het gevaar wordt “op een of andere manier verduisterd”, aldus Poetin. “Het lijkt onmogelijk of niet zo belangrijk.” De Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie (waarvan Rusland de erfgenaam is) tekenden twee grote verdragen waarmee nucleaire wapens in de ban werden gedaan: het ABM-verdrag (Anti-Ballistic Missile) uit 1972 en het INF-verdrag ( Intermediate-Range Nuclear Forces) uit 1987.

Het ABM-verdrag werd op 26 mei 1972 ondertekend door de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon en de toenmalige Sovjet-leider Leonid Breznjev. Het voorzag in wederzijdse beperkingen van de afweersystemen voor ballistische raketten. De Verenigde Staten stapten in 2002 al uit dat verdrag.







Het INF-verdrag voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer. Staatshoofden Ronald Reagan (VS) en Michael Gorbatsjov (Sovjet-Unie) ondertekenden het verdrag in volle Koude Oorlog. Washington wil ook uit dat tweede verdrag opstappen, nu de relaties met Rusland de afgelopen jaren sterk zijn bekoeld.

“We zien momenteel dat het internationale systeem voor de inperking van wapens instort”, aldus Poetin. “Als zulke raketten in Europa verschijnen, wat moeten we dan doen? We zullen onze veiligheid moeten garanderen.”

De VS willen uit het INF-verdrag stappen op basis van de beschuldiging dat Rusland een raket heeft ontwikkeld, die in overtreding is met dat verdrag. Rusland stelt dat de raket niet is getest binnen de reikwijdtes die door het verdrag zijn verboden. De NAVO heeft ook Rusland meermaals opgeroepen zich opnieuw te schikken naar het INF-verdrag.

Trekken de VS zich terug, “laat hen dan klagen over wij die een soort voordeel behalen”, aldus de Russische president. “We behalen geen voordeel. We behouden het evenwicht, verzekeren onze veiligheid.” Rusland had eerder de VS ervan beschuldigd het verdrag te schenden door een rakettenschild in Oost-Europa op te trekken.

De persconferentie van Poetin duurde zowat vier uur.

Bron: Belga