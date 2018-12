N-VA, Vlaams Belang en Groen winnaars in eerste peiling sinds oranje-blauw

N-VA, Vlaams Belang en Groen zijn de electorale winnaars van de regeringscrisis, Open Vld en sp.a krijgen klappen. Dat blijkt uit een peiling van Het Nieuwsblad, de eerste die is afgenomen sinds het vertrek van N-VA uit de regering begin december. Peilingbureau Ipsos vroeg 1.000 Belgen naar hun stemintenties tussen 13 en 17 december, net één dag voor het ontslag van de regering-Michel. Als het nu verkiezingen zouden zijn, profiteren vooral N-VA, Vlaams Belang en Groen van de crisis, zo blijkt.

N-VA blijft veruit de grootste partij met 30,2 procent. Met dat resultaat blijven de Vlaams-nationalisten wel onder de uitslag van 2014, maar ze doen het wel beter dan in andere recente peilingen, waar ze onder de 30 procent-grens vielen. Ook Vlaams Belang wint aan de regeringscrisis. De extreemrechtse partij zou nu 12 procent van de kiezers kunnen bekoren, meer dan een verdubbeling van het resultaat 4 jaar geleden.







Aan de linkerzijde doet Groen het goed. Die partij peilt op bijna 13 procent, tegenover 8,6 procent in 2014, en zit daarmee de CD&V op de hielen. De christendemocraten blijven steken op 15,7 procent, een lichte daling in vergelijking met de 18,6 procent in 2014. Sp.a doet het ook in deze peiling niet goed: de partij duikt net onder de 10-procent drempel terwijl ze in 2014 nog 14 procent van de kiezers kon overtuigen.

De grote verrassing is misschien wel Open Vld. De liberalen putten moed uit de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, en deden het daarna in de peilingen ook niet slecht, maar duiken nu naar 11,6 procent. In 2014 haalde Open Vld nog bijna 16 procent van de stemmen.

De PVDA tot slot komt met 5,5 procent net boven de kiesdrempel uit.

bron: Belga