Luchthaven van Gatwick blijft al zeker tot vrijdagochtend gesloten

De luchthaven van Gatwick bij Londen, de nummer twee in het Verenigd Koninkrijk en de zevende grootste van Europa, blijft nog zeker tot vrijdagochtend gesloten. Aanleiding is de aanwezigheid van een of meerdere drones die al sinds woensdagavond meermaals in de buurt van de luchthaven werden gesignaleerd. De politie en het leger zijn ingezet, inclusief helikopters, maar die konden het probleem nog niet verhelpen. De politie zegt nu aan de Britse zender BBC dat ze overweegt de drone neer te schieten. De sluiting van de tweede grootste luchthaven van het UK leidt tot heel wat hinder. Donderdag werden 760 vluchten, goed voor 110.000 passagiers, geannuleerd.

Of de luchthaven vrijdagochtend weer zal opengaan, blijft nog onduidelijk. Ryanair kondigde aan dat ze al haar vluchten vrijdag omleidt naar de luchthaven van Stansted, ten noordoosten van Londen.

De dader van de drone-activiteit riskeert tot vijf jaar cel, waarschuwde de Britse premier Theresa May eerder vandaag.

bron: Belga