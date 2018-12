Kiescommissie “technisch niet in staat” zondag verkiezingen te organiseren

De voor zondag geplande verkiezingen in Congo zullen niet kunnen doorgaan. Dat heeft de kiescommissie vandaag gemeld aan de verschillende kandidaten, weet persbureau Reuters op basis van presidentskandidaat Theodore Ngoy. Volgens Ngoy zei de kiescommissie “technisch niet in staat” te zijn de verkiezingen nu zondag georganiseerd te krijgen.

Hij woonde rond de middag een vergadering bij die de kiescommissie had belegd. Later in de namiddag organiseert die kiescommissie nog een persconferentie. Er is voorlopig geen zicht op een nieuwe datum.







bron: Belga