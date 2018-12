Kiescommissie stelt verkiezingen in Congo met een week uit

De langverwachte verkiezingen in Congo worden met een week uitgesteld, tot zondag 30 december. Dat heeft de kiescommissie deze namiddag aangekondigd. Eerder op de dag was al duidelijk geworden dat de kiescommissie Céni zich “technisch niet in staat acht” de verkiezingen zoals gepland deze week zondag te laten doorgaan. De reden voor het uitstel die de Céni aanhaalde was de brand, vorige week, in een opslagplaats van de commissie in Kinshasa. Daarbij werden 80 pct van de stemcomputers voor de hoofdstad vernield.

De verkiezingen, voor een nieuwe president, nieuw parlement en provincieraad, waren de voorbije twee jaar al verschillende keren uitgesteld.







bron: Belga